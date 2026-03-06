Ричмонд
В Уфе застроят 31 гектар у Затонского моста

Власти утвердили проект планировки квартала на Кировоградской и Пархоменко.

Источник: Комсомольская правда

Главархитектура Уфы утвердила проект планировки территории площадью 31,6 гектара, ограниченной улицами Кировоградская, Пархоменко, имени Города Галле и Крупской. Документ предполагает полное обновление этого пространства: вместо разрозненных пустырей, складских баз и частных построек здесь появится современный жилой квартал.

Планируется возвести жилые дома общей площадью 165 423 квадратных метра. Речь идет о высотках от 25 до 31 этажа. Первые этажи отдадут под магазины, аптеки и сервисные центры. Для жителей и гостей района предусмотрено 2700 парковочных мест. Также в проекте заложены детский сад на 410 мест, спортивный комплекс и парк площадью почти восемь гектаров. Из-за сложного рельефа местности архитекторы планируют построить фуникулер, который свяжет наиболее активные точки нового квартала.

