Директора фирмы по изготовлению кухонной мебели задержали в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде задержали руководителя фирмы по изготовлению кухонной мебели. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
По данным ведомства, с сентября 2024 года по август 2025 года руководитель фирмы заключила с тремя клиентами договоры на приобретение и доставку кухонной мебели и взяла с них предоплату на общую сумму более одного миллиона рублей. Своих обязательств компания не выполнила, но и деньги клиентам возвращены не были.
По фактам мошенничества заведены уголовные дела.
Сотрудники полиции задержали подозреваемую — 51-летнюю уроженку Ковернинского района — и доставили в ОВД для допроса. Если ее вина будет доказана, женщине может грозить до шести лет лишения свободы.
Сейчас следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего и устанавливать соучастников подозреваемой, а также дополнительные эпизоды преступления.
Ранее «Комсомолка» общалась с пострадавшими от мошеннических действий руководителя мебельного салона. Они рассказали, как фирма с надежной репутацией оставила их и без мебели, и без денег.