Директора фирмы по изготовлению кухонной мебели задержали в Нижнем Новгороде

По данным ведомства, с сентября 2024 года по август 2025 года руководитель фирмы заключила с тремя клиентами договоры на приобретение и доставку кухонной мебели и взяла с них предоплату на общую сумму более одного миллиона рублей. Своих обязательств компания не выполнила, но и деньги клиентам возвращены не были.