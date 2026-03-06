Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Директора фирмы по изготовлению кухонной мебели задержали в Нижнем Новгороде

51-летнюю женщину подозревают в мошенничестве.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде задержали руководителя фирмы по изготовлению кухонной мебели. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным ведомства, с сентября 2024 года по август 2025 года руководитель фирмы заключила с тремя клиентами договоры на приобретение и доставку кухонной мебели и взяла с них предоплату на общую сумму более одного миллиона рублей. Своих обязательств компания не выполнила, но и деньги клиентам возвращены не были.

По фактам мошенничества заведены уголовные дела.

Сотрудники полиции задержали подозреваемую — 51-летнюю уроженку Ковернинского района — и доставили в ОВД для допроса. Если ее вина будет доказана, женщине может грозить до шести лет лишения свободы.

Сейчас следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего и устанавливать соучастников подозреваемой, а также дополнительные эпизоды преступления.

Ранее «Комсомолка» общалась с пострадавшими от мошеннических действий руководителя мебельного салона. Они рассказали, как фирма с надежной репутацией оставила их и без мебели, и без денег.