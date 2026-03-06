Суд рассмотрит дело поджигательницы отделения банка в центре Перми

В феврале 2025 года неизвестные связались с женщиной через мессенджер. Они выдали себя за сотрудников банка и правоохранительного ведомства. Под вымышленными предлогами злоумышленники убедили жительницу Перми перевести 500 тыс. руб. на указанный ими счет, а затем принять участие в спецоперации по пресечению финансирования терроризма.