Суд рассмотрит дело поджигательницы отделения банка в центре Перми

Пермячка нанесла ущерб на 4,5 млн рублей.

Источник: МЧС РФ

Следователи пермского УМВД России завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении жительницы города. Пермячку обвинили в умышленном уничтожении имущества.

В феврале 2025 года неизвестные связались с женщиной через мессенджер. Они выдали себя за сотрудников банка и правоохранительного ведомства. Под вымышленными предлогами злоумышленники убедили жительницу Перми перевести 500 тыс. руб. на указанный ими счет, а затем принять участие в спецоперации по пресечению финансирования терроризма.

«Спецоперация» состояла в поджоге помещения банка. В качестве вознаграждения женщине пообещали списание всех долгов по кредитам, которые якобы были оформлены на ее имя мошенниками, и освобождение от уголовной ответственности.

Поверив сказанному, она взяла канистру с бензином, молоток, камни, спички и в ночное время отправилась к зданию банка. Фигурантка уголовного дела разбила стеклянную дверь операционного зала и проникла внутрь помещения банка. После этого разлила бензин на пол, мебель и подожгла его. Причиненный ущерб кредитной организации составил более 4,5 млн руб.

«Подозреваемую в преступлении в кратчайшие сроки задержала полиция. На период следствия ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде», — сообщила пресс-служба МВД России.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением поступило в Ленинский районный суд Перми для рассмотрения по существу. Жительнице города по выдвинутой статье грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

Год назад «КП-Пермь» рассказала о задержании 47-летней жительницы города. Ей выдвинули обвинение в поджоге отделения банка на ул. Ленина.