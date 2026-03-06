В Ростове-на-Дону задержали скрывавшегося 18 лет угонщика

Осужденный родился в Кировакане (Армения) и российского гражданства не имел. Чтобы избежать наказания, он находился на территории Армении, где изменил фамилию, имя и отчество, после чего вернулся в Россию и поселился в Ростове-на-Дону. Настоящую личность мужчины установить через через дактилоскопию. По данным МВД, отпечатки пальцев гражданина совпали с отпечатками другого, который проживал в Ростовской области и также привлекался к ответственности за угон.