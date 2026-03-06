Житель Башкирии заплатил 60 тысяч рублей за липовые права и получил срок

Установлено, что летом 2024 года мужчина приобрел фальшивые права за 60 тысяч рублей. В ноябре 2025 года он попал в ДТП, и при оформлении документов предъявил инспектору подделку. Документ вызвал подозрение у полицейских, что и стало поводом для возбуждения уголовного дела.