8,5 лет колонии получила жительница Воронежа за хранение свыше килограмма наркотиков

Как установил суд, в декабре 2024 года 40-летняя жительница Воронежа вступила в преступную группу. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. В ее задачу входила транспортировка наркотиков по России.
В январе 2025 года сотрудники ГАИ остановили легковушку под ее управлением. При досмотре машины автоинспекторы обнаружили почти 1,4 килограмма мефедрона. При этом водительское удостоверение оказалось поддельным.
С учетом обвинительного заключения прокуратуры злоумышленницу приговорили к 8,5 годам исправительной колонии общего режима.