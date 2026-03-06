Ричмонд
8,5 лет колонии получила жительница Воронежа за хранение свыше килограмма наркотиков

Ее задержали на легковушке с поддельными правами.

Источник: Комсомольская правда

Как установил суд, в декабре 2024 года 40-летняя жительница Воронежа вступила в преступную группу. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. В ее задачу входила транспортировка наркотиков по России.

В январе 2025 года сотрудники ГАИ остановили легковушку под ее управлением. При досмотре машины автоинспекторы обнаружили почти 1,4 килограмма мефедрона. При этом водительское удостоверение оказалось поддельным.

С учетом обвинительного заключения прокуратуры злоумышленницу приговорили к 8,5 годам исправительной колонии общего режима.