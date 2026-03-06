Протаранил 7 машин и попался: в Волгограде автослесарь угнал авто клиентки

Типичный поход в автосервис обернулся для 20-летней жительницы Волгограда настоящим кошмаром. Девушка оставила свой «Дэу Матиз» на ремонт еще 25 февраля, надеясь забрать исправную машину, но у 27-летнего мастера были другие планы на чужую собственность.
Поздно ночью 28 февраля 2026 года слесарь, хорошенько приложившись к бутылке прямо на рабочем месте, решил, что идти домой пешком — не его уровень. Он запрыгнул в машину клиентки и отправился в путь. Далеко уехать не удалось: подозрительную малолитражку заметили сотрудники Госавтоинспекции. На требование остановиться «гонщик» только поддал газу, надеясь затеряться во дворах.
План провалился с треском. Не справившись с управлением в узком проезде, пьяный лихач устроил настоящий боулинг, протаранив сразу семь припаркованных автомобилей. На этом вояж закончился — полицейские скрутили нарушителя прямо на месте погрома.
Выяснилось, что прав у парня никогда не было, зато смелости (или алкоголя в крови) — хоть отбавляй. Сам задержанный теперь кается: мол, воровать машину не хотел, просто испугался патрульных и решил «дать деру».Сейчас машина владелицы и еще семь авто соседей ждут оценки ущерба, а слесарь обживает камеру.
В отношении него уже возбудили уголовное дело за угон без цели хищения. Пока он отбывает административный арест за пьяную езду, но впереди его ждет куда более серьезное разбирательство и огромные иски от владельцев разбитых иномарок.
