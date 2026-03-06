Протаранил 7 машин и попался: в Волгограде автослесарь угнал авто клиентки

Выяснилось, что прав у парня никогда не было, зато смелости (или алкоголя в крови) — хоть отбавляй. Сам задержанный теперь кается: мол, воровать машину не хотел, просто испугался патрульных и решил «дать деру».Сейчас машина владелицы и еще семь авто соседей ждут оценки ущерба, а слесарь обживает камеру.