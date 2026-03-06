В Свердловской области два вагона сошли с рельсов

6 марта днем в 14:30 на путях около станции Адуй в Свердловской области сошли два вагона. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Уточняется, что указанные вагоны оказались пустыми.
— В результате инцидента никто не пострадал, задержек в движении поездов также не последовало. На месте организованы ремонтно-восстановительные работы, — сказано в сообщении.
Егоршинская транспортная прокуратура проводит проверку по факту инцидента. Надзорное ведомство выяснит, как специалисты исполняли законы о безопасности движения. Специалисты установят, как проходила работа сотрудников.