Жестокое обращение со стариком-инвалидом: В Италии молдаванку отправили в тюрьму за издевательства над мужчиной, за которым она ухаживала

Молдавскую сиделку разыскивали на протяжении длительного времени.

Источник: Комсомольская правда

Жестокое обращение со стариком-инвалидом: в Италии арестовали сиделку из Молдовы.

Ее длительное время разыскивали.

65-летняя женщина из Молдовы была арестована в Италии за жестокое обращение с пожилым мужчиной-инвалидом, за которым она ухаживала.

Молдавскую сиделку разыскивали на протяжении длительного времени. Она была задержана в понедельник, 2 марта. Арест стал результатом расследования, начатого после жалобы, поданной в 2020 году, сообщает Unimedia.

Проверки показали, что в период с марта по июнь того года, когда женщина работала сиделкой в семье в Болонье, она неоднократно совершала акты насилия и запугивания в отношении мужчины с инвалидностью, за которым должна была ежедневно ухаживать.

Суд признал ее виновной и приговорил к тюремному заключению.

После вынесения приговора женщина исчезла и долгое время ее не удавалось найти. Лишь три дня назад карабинеры сумели установить ее местонахождение и задержать.

После ареста молдавскую сиделку этапировали в тюрьму Модены, где она будет отбывать окончательный срок наказания за совершенные преступления.

