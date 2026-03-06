Пьяный автослесарь на угнанном авто разбил 7 машин в Волгограде

В Волгограде полицейские задержали 27-летнего пьяного автослесаря, который угнал Daewoo Matiz и устроил гонки с полицией, разбив 7 автомобилей. Лихач пытался скрыться от погони во дворах, но не справился с управлением.
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, все началось с того, что сотрудники Госавтоинспекции пытались остановить водителя Daewoo, но он не подчинился требованиям полицейских и попытался скрыться.
— В ходе погони лихач, заехав во дворы, не справился с управлением и совершил столкновение с семью припаркованными автомобилями, после чего и был задержан сотрудниками полиции, — рассказали в Главке.
Установлено, что нарушитель угнал машину в автомастерской, где работал. Водительских прав у него нет. В отношении задержанного составлено несколько административных материалов, а также возбуждено уголовное дело об угоне. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.
