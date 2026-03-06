Ричмонд
В Ростове задержали лже-поставщика металлоконструкций

В Ростове руководитель компании лишился трех миллионов рублей при поиске поставщика в интернете.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове в отдел полиции обратился руководитель коммерческой организации с заявлением о мошенничестве. По словам мужчины, он нашел потенциального поставщика металлических конструкций на одной из интернет-площадок. Но тот его обманул. Сумма ущерба составила около трех миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе донской полиции.

В ходе проверки полицейские установили, что «поставщик» действовал по отработанной схеме. Мужчина представился учредителем фирмы, которая ранее действительно работала на рынке и имела положительную репутацию. Для убедительности он продемонстрировал потерпевшему сведения о ранее исполненных заказах, что создало у руководителя компании ложное представление о надежности партнера. После подписания договора и получения полной предоплаты «поставщик» перестал выходить на связь. Деньги он потратил на личные нужды. И даже не думал исполнять обязательства.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 46-летний местный житель. В отношении него было возбуждено уголовное дело. На время следствия суд избрал дончанину меру пресечения в виде запрета определенных действий.