В Самаре пенсионерке вернули 500 тысяч рублей после обмана мошенников

После телефонного обмана самарской пенсионерке вернули 500 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Жительнице Самары вернули 500 тысяч рублей, которые она перевела телефонным аферистам в июне 2023 года. Правоохранители нашли владельца банковского счета в Кемеровской области и через суд добились возврата средств. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

«Мошенники убедили пенсионерку отправить все накопления на так называемый безопасный счет», — пояснили в ведомстве.

Суд Кемеровской области полностью встал на сторону женщины. Решение уже исполнили, и жительнице Самары вернули деньги до копейки. В Самарской области продолжают искать остальных участников преступления. Уголовное дело за мошенничество находится на контроле у органов прокуратуры.

Напомним, одна пенсионерка лишилась в Самаре 100 тысяч рублей из-за обмана аферистов, а другой отдал 489 тысяч рублей. Житель Белгорода обманул 15-летнюю девочку на 3,4 млн рублей.

Сотрудники полиции просят при поступлении подозрительных звонков прервать разговор, а при сообщениях — удалить их. Нельзя переводить деньги незнакомцам, озвучивать свои персональные данные, называть реквизиты банковских карт и приходящие на телефон коды.