В Самаре пенсионерке вернули 500 тысяч рублей после обмана мошенников

Жительнице Самары вернули 500 тысяч рублей, которые она перевела телефонным аферистам в июне 2023 года. Правоохранители нашли владельца банковского счета в Кемеровской области и через суд добились возврата средств. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.