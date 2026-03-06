В Самаре пенсионерке вернули 500 тысяч рублей после обмана мошенников

Жительнице Самары вернули 500 тысяч рублей, которые она перевела телефонным аферистам в июне 2023 года. Правоохранители нашли владельца банковского счета в Кемеровской области и через суд добились возврата средств. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.
«Мошенники убедили пенсионерку отправить все накопления на так называемый безопасный счет», — пояснили в ведомстве.
Суд Кемеровской области полностью встал на сторону женщины. Решение уже исполнили, и жительнице Самары вернули деньги до копейки. В Самарской области продолжают искать остальных участников преступления. Уголовное дело за мошенничество находится на контроле у органов прокуратуры.
Напомним, одна пенсионерка лишилась в Самаре 100 тысяч рублей из-за обмана аферистов, а другой отдал 489 тысяч рублей. Житель Белгорода обманул 15-летнюю девочку на 3,4 млн рублей.
Сотрудники полиции просят при поступлении подозрительных звонков прервать разговор, а при сообщениях — удалить их. Нельзя переводить деньги незнакомцам, озвучивать свои персональные данные, называть реквизиты банковских карт и приходящие на телефон коды.