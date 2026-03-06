Кражи остаются самыми частыми преступлениями среди несовершеннолетних в Крыму

Подростки чаще всего воруют потребительские товары, мелкую бытовую технику, одежду и другие вещи в магазинах и местах оказания услуг. По данным полиции, в Симферополе раскрываемость таких преступлений достигает 100%. Также среди несовершеннолетних иногда фиксируются случаи незаконного оборота наркотиков и попытки вовлечения в террористическую деятельность. Однако в Крыму такие инциденты редки.