Кражи остаются самыми частыми преступлениями среди несовершеннолетних в Крыму

Самым частым видом преступлений среди несовершеннолетних в Крыму остаются кражи и другие нарушения против собственности, рассказала в эфире «Радио Крым» директор Координационного центра КФУ имени Вернадского Елена Губанова.
Подростки чаще всего воруют потребительские товары, мелкую бытовую технику, одежду и другие вещи в магазинах и местах оказания услуг. По данным полиции, в Симферополе раскрываемость таких преступлений достигает 100%. Также среди несовершеннолетних иногда фиксируются случаи незаконного оборота наркотиков и попытки вовлечения в террористическую деятельность. Однако в Крыму такие инциденты редки.
«Доминирующим видом преступлений, совершаемых на территории Симферополя, помимо незаконного оборота наркотиков, остаются кражи чужого имущества и другие виды имущественных преступлений», — сообщил заместитель начальника отдела охраны общественного порядка УМВД России по Симферополю майор полиции Павел Сергеев.