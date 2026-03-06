Ричмонд
Житель воронежской Россоши лишился миллиона по вине аферистов

Мужчина всего лишь хотел заработать на инвестициях.

Источник: Комсомольская правда

54-летний житель Россоши перешел по рекламной ссылке в мессенджер, откликнувшись на предложение подзаработать на акциях. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Там его лжекуратор убедил его конвертировать рубли в валюту и перевести на счет торговой площадки. Доверчивый мужчина воодушевился «ростом прибыли» через демонстрацию экрана, которую запускали мошенники, создавая иллюзию успешных торгов.

Для ускорения операций аферисты вынудили потерпевшего купить криптомонету и сменить данные в профиле. А уже при попытке вывода средства счет оказался заблокирован. Суммарно россошанец потерял более 1 060 000 рублей.).

5 марта от действий киберпреступников пострадали восемь жителей Воронежской области, у троих из которых похитили деньги с банковских карт. Суммарный ущерб составил около пяти миллионов рублей.