Суд вынес приговор водителю доставки, сбившего насмерть ребенка в Дзержинске

Трагедия произошла в июне 2025 года. Установлено, что курьер выезжал на легковушке с прилегающей территории на грунтовую дорогу. Он не убедился, что путь свободен, и по неосторожности наехал на ребенка (мальчик находился на тренировочных сборах по карате). По данным следствия, скорость автомобиля составляла около 15 км в час. Мальчика доставили в больницу, однако вскоре он скончался.