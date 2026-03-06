«Мне предложили поучаствовать в конкурсе»: желая быстро заработать, девочка опустошила кошелек пенсионерки

Пенсионерка из Чунского района добилась возврата 40 тысяч рублей, которые у нее украли мошенники. Дело в том, что женщина является опекуном подростка, которую ввели в заблуждение аферисты. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.