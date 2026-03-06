«Мне предложили поучаствовать в конкурсе»: желая быстро заработать, девочка опустошила кошелек пенсионерки

Пенсионерка из Чунского района добилась возврата 40 тысяч рублей, которые у нее украли мошенники. Дело в том, что женщина является опекуном подростка, которую ввели в заблуждение аферисты. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
— Девочке написали в популярном мессенджере и заявили о возможности получить выигрыш за участие в конкурсе, — пояснили в ведомстве.
Сильное желание быстрого заработка подтолкнуло подростка перевести неизвестным 33 тысячи рублей со счета своей родственницы. После заведения уголовного дела выяснилось, что деньги оказались на счёте женщины из Пскова. Прокуратура подала иск о взыскании обогащения с процентами. Благодаря вмешательству надзорного органа пенсионерка получила обратно все похищенные деньги.
