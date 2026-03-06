В Париж сокровища не попали: Иностранка пыталась вывезти из Кишинева полный чемодан украшений с драгоценными камнями — все изъяли

Случай задокументировали сотрудники таможенного поста аэропорта совместно с пограничной полицией во время проверки пассажиров рейса в столицу Франции. При неинтрузивном сканировании багажа один из чемоданов вызвал подозрение у инспекторов, после чего его решили досмотреть более тщательно. Внутри нашли 236 ювелирных изделий с натуральными камнями и минералами. Они не были задекларированы таможенным органам.