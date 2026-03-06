Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Париж сокровища не попали: Иностранка пыталась вывезти из Кишинева полный чемодан украшений с драгоценными камнями — все изъяли

По данным Таможенной службы, партия ювелирных изделий принадлежала 39-летней иностранке.

Источник: Комсомольская правда

В Международном аэропорту Кишинева таможенники предотвратили попытку незаконного вывоза коммерческой партии ювелирных изделий. Украшения обнаружили в багаже пассажирки, которая направлялась в Париж.

Случай задокументировали сотрудники таможенного поста аэропорта совместно с пограничной полицией во время проверки пассажиров рейса в столицу Франции. При неинтрузивном сканировании багажа один из чемоданов вызвал подозрение у инспекторов, после чего его решили досмотреть более тщательно. Внутри нашли 236 ювелирных изделий с натуральными камнями и минералами. Они не были задекларированы таможенным органам.

По данным Таможенной службы, партия принадлежала 39-летней иностранке. Все украшения изъяты и могут быть конфискованы. Женщине грозит административная ответственность.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Как перевести деньги из России в Молдову: Будьте готовы потерять до 30 процентов от суммы перевода.

Между Молдовой и Россией финансовые связи практически отсутствуют, но перевести деньги, все же можно (далее…).

«Молдова стремительно движется к утрате своего суверенитета»: Какие негативные последствия ожидают нашу республику после разрыва с СНГ — полный расклад эксперта.

О том, какие могут быть негативные последствия для Молдовы после выхода из СНГ, мы поговорили с доктором экономических наук Михаилом Пойсиком (далее…).

Не успел немного подешеветь, как грозит очередное подорожание: Газ в Молдове может резко вырасти в цене.

Хорошо, что хоть отопительный сезон подходит к концу (далее…).