В Екатеринбурге в Пионерском поселке 16-этажный дом заволокло дымом

В Екатеринбурге вспыхнул пожар в многоэтажке на улице Сулимова.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге произошел пожар в 16-этажном доме на улице Сулимова. Пламя охватило небольшую площадь в три квадратных метра. Очаг возгорания был в квартире на девятом этаже. Об этом сообщает ГУ МЧС Свердловской области.

— Пострадавших нет. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 100 человек. В том числе 20 детей, — сказано в сообщении.

На место происшествия выезжали 19 пожарных на шести единицах техники. Пламя им удалось потушить в течение получаса.

Свердловское МЧС напоминает о правилах безопасности в быту. Не перегружайте электросеть, не включайте несколько электроприборов. Также не нужно оставлять их в режиме ожидания.