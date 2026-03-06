В Екатеринбурге в Пионерском поселке 16-этажный дом заволокло дымом

В Екатеринбурге произошел пожар в 16-этажном доме на улице Сулимова. Пламя охватило небольшую площадь в три квадратных метра. Очаг возгорания был в квартире на девятом этаже. Об этом сообщает ГУ МЧС Свердловской области.