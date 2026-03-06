В Екатеринбурге в Пионерском поселке 16-этажный дом заволокло дымом

В Екатеринбурге произошел пожар в 16-этажном доме на улице Сулимова. Пламя охватило небольшую площадь в три квадратных метра. Очаг возгорания был в квартире на девятом этаже. Об этом сообщает ГУ МЧС Свердловской области.
— Пострадавших нет. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 100 человек. В том числе 20 детей, — сказано в сообщении.
На место происшествия выезжали 19 пожарных на шести единицах техники. Пламя им удалось потушить в течение получаса.
Свердловское МЧС напоминает о правилах безопасности в быту. Не перегружайте электросеть, не включайте несколько электроприборов. Также не нужно оставлять их в режиме ожидания.