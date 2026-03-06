Ричмонд
Прокуратура организовала проверку инцидента с дракой школьников в Нижнем Тагиле

Прокуратура проведет проверку по факту драки между подростками в школе Нижнего Тагила.

Источник: Комсомольская правда

В школе № 45 Нижнего Тагила 5 марта шестиклассница избила сверстника на перемене. Момент драки попал на видео, которое получило широкий отклик в СМИ. После этого прокуратура организовала проверку.

По предварительным данным пресс-службы регионального надзорного ведомства, инцидент произошел после третьего урока. Школьница нанесла мальчику из параллельного класса несколько ударов по голове и туловищу.

— Прокуратура в ходе надзорных мероприятий проверит достоверность опубликованной информации, установит обстоятельства инцидента между подростками, — уточнили в ведомстве.

В рамках проверки будет дана оценка действиям должностных лиц школы и органов системы профилактики. Прокуроры опросят директора и педагогов учебного заведения, чтобы выяснить, какая профилактическая работа ведется с учениками для предотвращения подобных конфликтов.

Кроме того, надзорное ведомство проверит соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.