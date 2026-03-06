Ричмонд
В Калининградской области адвоката обвинили в госизмене

КАЛИНИНГРАД, 6 мар — РИА Новости. Адвокату в Калининградской области предъявлено обвинение в государственной измене за передачу данных о сотрудниках силового блока региона, которые выявляют лиц, сотрудничающих с недружественными странами, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ.

Источник: © РИА Новости

«По данным следствия, в 2024 году адвокат должна была собирать и предоставлять данные о сотрудниках силового блока региона, выявляющих и расследующих уголовные дела в отношении лиц, сотрудничающих с недружественным государством. Кроме того, женщина передавала сведения по уголовным делам, ставшие ей известными в силу адвокатской деятельности, спецслужбам недружественного государства, то есть оказывала помощь, направленную против безопасности РФ», — говорится в Telegram-канале СУСК.

Ранее фигурантке предъявлялось обвинение по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ), однако теперь ее действия переквалифицированы на более тяжкий состав преступления.

«Следственными органами СК РФ по Калининградской области 65-летней адвокату адвокатской палаты Калининградской области предъявлено новое обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена, то есть совершенные гражданином РФ шпионаж, оказание иной помощи представителю иностранного государства в деятельности, направленной против безопасности РФ)», — добавляет ведомство.

Отмечается, что расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение осуществляет УФСБ России по Калининградской области.