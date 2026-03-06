Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За один день трое жителей Башкирии перешли по ссылке и потеряли деньги

За один день трое жителей Башкирии перешли по ссылке и потеряли деньги.

Источник: Башинформ

По информации МВД, отделения полиции в Башкирии приняли заявления от трёх потерпевших, кого обокрали, подкинув им ссылки с вирусами.

Например, 44-летняя жительница Белорецка состоит в группе поиска пропавших людей. Поэтому она не удивилась когда получила сообщение в мессенджере от неизвестного абонента с текстом и ссылкой. К сожалению, женщина открыла её и потом обнаружила пропажу со счёта 64 тыс. рублей.

Точно такую же сумму потерял 40-летний житель Ишимбая. Он получил сообщение с файлом «АнтирадарPRO». Ничего не подозревая, потерпевший открыл его, но файл оказался фишинговым.

И снова в Белорецке 59-летняя жительница получила ссылку с лаконичной подписью «Фото с места ДТП». Испугавшись, что это имеет отношение к её родным, женщина перешла по ней, ничего не поняла, но вскоре обнаружила списание 10 тыс. рублей.