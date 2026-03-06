За один день трое жителей Башкирии перешли по ссылке и потеряли деньги.

И снова в Белорецке 59-летняя жительница получила ссылку с лаконичной подписью «Фото с места ДТП». Испугавшись, что это имеет отношение к её родным, женщина перешла по ней, ничего не поняла, но вскоре обнаружила списание 10 тыс. рублей.