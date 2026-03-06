В Ангарске мужчину осудили за незаконное получение выплат за погибшего сына

В Ангарске мужчину осудили за незаконное получение выплат за сына, погибшего в зоне специальной военной операции. Еще в 2005 году 60-летнего подсудимого лишили родительских прав. В декабре 2024 года он узнал о том, что его сын погиб «за ленточкой».