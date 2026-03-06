В Омске из окна выпал мужчина, пострадавший скончался

О трагедии в доме по улице Пригородной в соцсетях сообщили очевидцы. В УМВД по Омской области КП-Омск подтвердили этот факт. Как сообщили в ведомстве, 34-летний мужчина снимал квартиру в этом доме, он выпал с балкона. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, мужчина умер др приезда медиков.