Первая жертва праздничного мошенничества появилась в Минске

25-летний минчанин выбрал цветы в одном из аккаунтов в Instagram*. По условиям заказа нужно было внести предоплату. Мужчина не проверил интернет-магазин и перечислил 140 рублей.
Доставка была назначена на 10 часов утра следующего дня. Но букет жена молодого человека так и не получила. «Флорист» больше не отвечал заказчику.
Только после этого минчанин стал искать отзывы о «магазине» в интернете и понял, что попался на уловку мошенников. Возбуждено уголовное дело.
В ГУВД напомнили, что при заказе в интернете нужно проверить продавца через поисковую строку любого браузера, почитать отзывы. Также можно «пробить» банковскую карточку получателя средств через справочные порталы (например, по запросу «определение банка по BIN карты — первым шести цифрам ее номера»).
В праздничные дни мошенники всегда активизируются. Поэтому, даже пребывая в предвкушении праздника, не стоит терять бдительность, чтобы не стать жертвой обмана. Популярными схемами являются различные распродажи подарков, виртуальные открытки с вредоносными программами, ложные знакомства в соцсетях.
