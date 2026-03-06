Ричмонд
Первая жертва праздничного мошенничества появилась в Минске

МИНСК, 6 мар — Sputnik. Житель Фрунзенского района стал жертвой мошенничества при заказе букета для супруги, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Источник: Sputnik.by

25-летний минчанин выбрал цветы в одном из аккаунтов в Instagram*. По условиям заказа нужно было внести предоплату. Мужчина не проверил интернет-магазин и перечислил 140 рублей.

Доставка была назначена на 10 часов утра следующего дня. Но букет жена молодого человека так и не получила. «Флорист» больше не отвечал заказчику.

Только после этого минчанин стал искать отзывы о «магазине» в интернете и понял, что попался на уловку мошенников. Возбуждено уголовное дело.

В ГУВД напомнили, что при заказе в интернете нужно проверить продавца через поисковую строку любого браузера, почитать отзывы. Также можно «пробить» банковскую карточку получателя средств через справочные порталы (например, по запросу «определение банка по BIN карты — первым шести цифрам ее номера»).

В праздничные дни мошенники всегда активизируются. Поэтому, даже пребывая в предвкушении праздника, не стоит терять бдительность, чтобы не стать жертвой обмана. Популярными схемами являются различные распродажи подарков, виртуальные открытки с вредоносными программами, ложные знакомства в соцсетях.

* принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.