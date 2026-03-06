В Башкирии исчез 10-летний школьник

В городе Октябрьский объявлены поиски 10-летнего Данила Валеева. По данным поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», местонахождение ребенка неизвестно с 6 марта 2026 года.
Известно, что мальчик 2016 года рождения. Его рост около 120 сантиметров, телосложение нормальное, волосы русые, глаза карие. В день исчезновения он был одет в черную куртку с капюшоном, темно-синие брюки в клетку, черные полуботинки и черную шапку.
Волонтеры сообщили, что к поискам подключены добровольцы и местные жители. Всех, кто может сообщить любую информацию о возможном местонахождении ребенка, просят обратиться на горячую линию отряда по телефону 8 (800) 700−54−52 или по номеру экстренных служб 112.
