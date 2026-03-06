Подросток погиб при обрушении здания в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде при обрушении кровли заброшенного здания погиб подросток. Трагедия произошла в Сормовском районе на улице Станционная, сообщили в прокуратуре Нижегородской области.
По предварительной информации, дети проникли в неэксплуатируемое строение, где в какой-то момент рухнула крыша. В результате один подросток погиб, еще двое пострадали. В администрации города пояснили, что это здание готовилось к сносу и не использовалось. Бывший собственник вывез оттуда все имущество, включая окна. Территория вокруг строения была огорожена забором.
Прокуратура организовала проверку. Ведомство оценит, как соблюдалось законодательство о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также требования к консервации заброшенных объектов. На место выехал прокурор Сормовского района Михаил Кузнецов.