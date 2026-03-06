Ричмонд
Выпавший телефон помог поймать воришку из Воронежа

Убегая из магазина, парень разбил три бутылки шампанского.

Источник: Комсомольская правда

3 марта в сетевой магазин на улице Генерала Лизюкова в Воронеже зашел юноша в ярко-зеленой балаклаве. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Он спрятал четыре бутылки шампанского в рукава и под куртку, после чего попытался пройти мимо кассы. Но кассир и охранник заметили кражу и преградили парню дорогу. И все же злоумышленник попытался убежать, в результате чего разбил три бутылки пенного напитка. Кроме того, парень выронил мобильный телефон. С его помощью оперативники в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого.

В отношении 19-летнего неработающего жителя Воронежа возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ. Ему грозит до четырех лет лишения свободы. Ущерб магазину составил 4 497 рублей.