Выпавший телефон помог поймать воришку из Воронежа

Он спрятал четыре бутылки шампанского в рукава и под куртку, после чего попытался пройти мимо кассы. Но кассир и охранник заметили кражу и преградили парню дорогу. И все же злоумышленник попытался убежать, в результате чего разбил три бутылки пенного напитка. Кроме того, парень выронил мобильный телефон. С его помощью оперативники в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого.