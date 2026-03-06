МИД Венгрии опубликовал видео задержания украинского «золотого конвоя»

Правительство Венгрии опубликовало видеозапись и фотографии громкой спецоперации по перехвату украинских инкассаторов. На кадрах запечатлен момент остановки на автомагистрали двух бронированных автомобилей и задержания семерых граждан Украины, одетых в тактическую форму. Об этом сообщает венгерский портал Infostart.hu.
При досмотре на одной из стоянок венгерские службы обнаружили у задержанных рекордно крупную сумму наличных и 9 кг золота.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире InfoRádió прокомментировал инцидент. Он не исключил, что речь может идти о деньгах «украинской военной мафии», и заверил, что Будапешт будет проводить тщательное расследование.
Венгерский правительственный информационный центр сообщил, что принято решение о выдворении всех семерых задержанных из страны. Как установило следствие, транспортировку ценностей курировал бывший генерал Службы безопасности Украины, его заместителем был экс-майор ВВС, а охрану обеспечивали люди с военным опытом.
ТАСС со ссылкой на Национальную полицию Украины сообщает, что в Киеве по факту произошедшего возбудили уголовное дело. Действия венгерских властей украинские правоохранители квалифицировали как похищение человека и захват заложников.