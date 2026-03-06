Ричмонд
В центре Воронежа легковушка сбила курьера службы доставки

ДТП произошло на пересечении улиц Средне-Московской и Фридриха Энгельса.

Вечером 6 марта на пересечении улиц Средне-Московской и Фридриха Энгельса в Воронеже легковушка сбила ехавшего на электромопеде курьера службы доставки.

Как сообщили очевидцы, после столкновения курьер в форменной одежде одной из службы доставки лежал на спине у машины, с оторванным бампером. Прохожие пытались привести его в чувства. Курьер руками шевелил, но не поднимался. По всей видимости, происходила какая-то ругань между пострадавшим и водителем. Вокруг собралось порядка семи — десяти человек.

По данным на 18:30 на месте не было ни полиции, ни медиков.