В центре Воронежа легковушка сбила курьера службы доставки

Вечером 6 марта на пересечении улиц Средне-Московской и Фридриха Энгельса в Воронеже легковушка сбила ехавшего на электромопеде курьера службы доставки.
Как сообщили очевидцы, после столкновения курьер в форменной одежде одной из службы доставки лежал на спине у машины, с оторванным бампером. Прохожие пытались привести его в чувства. Курьер руками шевелил, но не поднимался. По всей видимости, происходила какая-то ругань между пострадавшим и водителем. Вокруг собралось порядка семи — десяти человек.
По данным на 18:30 на месте не было ни полиции, ни медиков.