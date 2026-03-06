Маршрутчик, насмерть сбивший школьницу в Волжском, получил 2,5 года колонии

Волжский суд вынес приговор по резонансному делу о гибели ребёнка. 39-летний водитель маршрутного такси Акопян признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть человека.
Напомним, трагедия произошла 22 сентября прошлого года: на пешеходном переходе маршрутка сбила 9-летнюю девочку, переезжавшую дорогу на самокате. Жуткий момент попал на камеру видеонаблюдения и вызвал широкие обсуждения общественности — уже на следующий день после аварии на месте гибели школьницы появился стихийный мемориал с цветами и игрушками.
Водителя задержали, и позже суд отправил его под стражу. Рассмотрение дела несколько раз переносилось, но сегодня судья огласил вердикт: Акопян проведёт 2,5 года в колонии-поселении. Кроме того, он лишён права управлять транспортом на тот же срок и обязан выплатить семье погибшей девочки компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей, сообщают v1.ru.
Приговор пока не вступил в законную силу — у сторон есть время на обжалование.
