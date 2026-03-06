Подросток погиб и двое пострадали при обрушении крыши заброшенного здания в Нижнем Новгороде

По факту произошедшего следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия, допрашивают свидетелей и назначают необходимые экспертизы. В ведомстве отметили, что расследование находится на особом контроле у руководства регионального управления СК.