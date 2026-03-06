Подросток погиб и двое пострадали при обрушении крыши заброшенного здания в Нижнем Новгороде

В результате обрушения кровли нежилого здания на улице Станционной в Нижнем Новгороде погиб несовершеннолетний, еще двое подростков пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.
По факту произошедшего следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия, допрашивают свидетелей и назначают необходимые экспертизы. В ведомстве отметили, что расследование находится на особом контроле у руководства регионального управления СК.
В рамках расследования правоохранители намерены дать жесткую правовую оценку мерам, которые принимались собственниками здания для его консервации и ограничения доступа посторонних лиц на объект.
На месте трагедии работает и прокуратура Нижегородской области. Для координации работы оперативных служб и установления всех обстоятельств случившегося к месту обрушения выезжал прокурор Сормовского района Михаил Кузнецов. Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, а также соблюдение норм безопасности при эксплуатации нежилых объектов.