Дальнобойщик из Молдовы задержан полицией в Италии: Он на фуре сбил байкера в центре Рима и скрылся с места ДТП

Полиция Италии вычислила 46-летнего гражданина Молдовы, который в конце декабря спровоцировал серьезную аварию в центре Рима и скрылся с места происшествия. Найти виновника удалось благодаря кропотливому анализу маршрутов спутниковой навигации грузовиков, доставлявших продукты в местные супермаркеты, сообщает итальянская пресса.
Грузовик, за рулем которого находился наш соотечественник, протаранил мотоцикл под управлением 34-летнего уроженца Боливии. Вместо того чтобы остановиться и помочь раненому, водитель фуры нажал на газ и скрылся. Пострадавшего байкера госпитализировали с травмами, а прибывшие на место «белые шлемы» (местная полиция) не застали ни виновника, ни прямых свидетелей столкновения.
Расследование превратилось в настоящий детектив. Камеры видеонаблюдения зафиксировали лишь силуэт проезжающего грузовика, но не позволили разглядеть номерные знаки. Тогда карабинеры сосредоточились на логистике: они проверили все графики поставок в ближайшие торговые центры и распределительные пункты свежих продуктов. Финальную точку поставили спутниковые трекеры GPS — данные со спутников подтвердили, что именно машина под управлением молдаванина находилась в ту секунду в точке удара.
Полицейские выследили дальнобойщика по месту жительства за пределами Рима. Мужчине уже предъявлены официальные обвинения в бегстве с места аварии и неоказании помощи пострадавшему. Теперь ему грозит не только крупный штраф и лишение прав, но и уголовная ответственность согласно итальянскому законодательству.
