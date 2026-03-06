Дальнобойщик из Молдовы задержан полицией в Италии: Он на фуре сбил байкера в центре Рима и скрылся с места ДТП

Расследование превратилось в настоящий детектив. Камеры видеонаблюдения зафиксировали лишь силуэт проезжающего грузовика, но не позволили разглядеть номерные знаки. Тогда карабинеры сосредоточились на логистике: они проверили все графики поставок в ближайшие торговые центры и распределительные пункты свежих продуктов. Финальную точку поставили спутниковые трекеры GPS — данные со спутников подтвердили, что именно машина под управлением молдаванина находилась в ту секунду в точке удара.