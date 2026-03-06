Украинский дрон-камикадзе атаковал многоэтажку в Донецке

В Киевском районе Донецка украинский ударный беспилотник атаковал объект гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, инцидент произошел около 16:00. Дрон-камикадзе влетел в окно пятого этажа непосредственно над центральным входом в здание, после чего произошла детонация.
В результате взрыва повреждено остекление и фасад строения. Кроме того, осколками и взрывной волной повреждены как минимум три гражданских автомобиля.
На месте происшествия специалисты обнаружили фрагменты ударного БПЛА самолетного типа. Среди обломков — элементы обшивки, крылья, аккумуляторы и микросхемы.