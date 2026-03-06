Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинский дрон-камикадзе атаковал многоэтажку в Донецке

В Киевском районе Донецка дрон-камикадзе ВСУ влетел в окно пятого этажа многоэтажки. Взрывом поврежден фасад и припаркованные рядом автомобили. На месте найдены обломки беспилотника самолетного типа.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В Киевском районе Донецка украинский ударный беспилотник атаковал объект гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, инцидент произошел около 16:00. Дрон-камикадзе влетел в окно пятого этажа непосредственно над центральным входом в здание, после чего произошла детонация.

В результате взрыва повреждено остекление и фасад строения. Кроме того, осколками и взрывной волной повреждены как минимум три гражданских автомобиля.

На месте происшествия специалисты обнаружили фрагменты ударного БПЛА самолетного типа. Среди обломков — элементы обшивки, крылья, аккумуляторы и микросхемы.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше