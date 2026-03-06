В Сети появились кадры задержания украинских инкассаторов в Венгрии

Правительство Венгрии распространило кадры задержания сотрудниками спецслужб инкассаторов с Украины, которые перевозили на бронированных автомобилях деньги и золото украинского «Ощадбанка».
На видео, опубликованном на странице венгерского кабмина в соцсети, показано, как сотрудники венгерских спецслужб задерживают мужчин с нашивками «Служба инкассации» на украинском языке. На следующих кадрах закованные в наручники инкассаторы лежат лицом вниз на асфальте. Кроме того, показаны стопки денег в автомобилях.
Ранее в национальном налогово-таможенном ведомстве Венгрии сообщили о задержании по подозрению в отмывании денег семерых граждан Украины, в том числе экс-генерала украинских спецслужб. Они везли на двух бронированных инкассаторских машинах 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота.
Венгрия запросила у Украины разъяснения относительно перевозки «Ощадбанком» средств, которые, возможно, связаны с мафиозными структурами.