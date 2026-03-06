Волгоградские оперативники поймали гастролера-мошенника под Ярославлем

Сейчас задержанные сознались как минимум в трех эпизодах в двух районах Волгограда. Схемы были циничными. В Советском районе 85-летняя бабушка отдала незнакомцам 800 тысяч рублей под предлогом некоего «декларирования» средств. В Красноармейском районе на удочку мошенников попались еще двое пожилых людей 77 и 87 лет. В общей сложности старики лишились около 1,3 млн рублей.