Волгоградские оперативники поймали гастролера-мошенника под Ярославлем

Волгоградские оперативники уголовного розыска доказали, что от правосудия не спрятаться даже за тысячу километров. В Ярославской области наши полицейские скрутили 24-летнего парня, который подрабатывал курьером у телефонных аферистов.
Юный «гастролер» колесил по стране вместе с 32-летним подельником из Анапы, выполняя грязные поручения анонимных кураторов. Криминальный дуэт заглянул в Волгоградскую область не ради Мамаева кургана. Действуя по наводке вербовщиков, они объезжали адреса обманутых пенсионеров и забирали у них последние сбережения.
После «успешного» рейда в нашем регионе парни рванули в Москву, чтобы передать куш организаторам, а затем младший из них отправился в Ярославль за новым заказом. Там его и ждали оперативники из Волгограда.
Сейчас задержанные сознались как минимум в трех эпизодах в двух районах Волгограда. Схемы были циничными. В Советском районе 85-летняя бабушка отдала незнакомцам 800 тысяч рублей под предлогом некоего «декларирования» средств. В Красноармейском районе на удочку мошенников попались еще двое пожилых людей 77 и 87 лет. В общей сложности старики лишились около 1,3 млн рублей.
На данный момент оба фигуранта находятся под арестом. Полицейские возбудили уголовные дела и проверяют, скольких еще жителей региона успели обчистить эти курьеры перед тем, как податься в бега.
