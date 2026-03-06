Ричмонд
В Калининградской области задержали адвоката по обвинению в госизмене

Адвоката из Калининградской области отправили в СИЗО, женщина обвиняется в госизмене.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградской области сотрудники правоохранительных служб задержали адвоката по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по региону.

Как передает «КП-Калининград», 65-летней женщине, которая является членом адвокатской палаты области, ранее были предъявлены обвинения по статье о сотрудничестве с иностранным государством. Теперь состав преступления был переквалифицирован на более тяжкий.

Согласно следствию, в 2024 году адвокат передавала иностранным спецслужбам данные по уголовным делам в отношении лиц, сотрудничающих с недружественным государством.

Ранее KP.RU сообщал, что в ДНР сотрудники ФСБ задержали 18-летнюю жительницу Волновахи, которая подозревается в госизмене. Согласно заявлению ведомства, девушка передавала представителям Украины сведения о местах дислокации подразделений ВС России.