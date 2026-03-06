Ричмонд
КСИР ударил по авиабазе США Аль-Дафра в ОАЭ, откуда атаковали школу в Иране

Корпус стражей исламской революции сообщил, что нанес удар возмездия.

Источник: Аргументы и факты

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар возмездия по американской базе, с которой 28 февраля атаковали школу на юге государства, пишет Fars.

«Мишенью стала авиабаза американских террористов Аль-Дафра в ОАЭ. Преступное нападение на школу “Шаджаре Тайебе”, которое привело к гибели 165 учениц, осуществлялось с этой базы», — говорится в заявлении военных.

Ранее, по данным источников, чиновники администрации американского лидера Дональда Трампа доложили членам конгресса о нанесении ударов ВС США по району в Иране, где находилась школа, разрушенная в первый день военной американо-израильской операции.

Напомним, удар по школе в Минабе нанесли 28 февраля. По последним данным, в результате погиб 171 человек, в основном школьницы.

Отметим, официальный представитель правительства Исламской республики Фатеме Мохаджерани, слова которой приводит «360», сообщила, что в результате ударов США и Израиля погибли более тысячи граждан Ирана, почти треть убитых — дети.

Узнать больше по теме
КСИР: армия Ирана и инструмент внешней политики
КСИР — одна из самых влиятельных структур в Иране, сочетающая военные и политические. Корпус стражей исламской революции формально считается частью вооруженных сил страны, но фактически играет самостоятельную роль в принятии стратегических решений и подчиняется напрямую верховному лидеру. В материале — главная информация об этом объединении.
Читать дальше