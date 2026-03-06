КСИР ударил по авиабазе США Аль-Дафра в ОАЭ, откуда атаковали школу в Иране

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар возмездия по американской базе, с которой 28 февраля атаковали школу на юге государства, пишет Fars.
«Мишенью стала авиабаза американских террористов Аль-Дафра в ОАЭ. Преступное нападение на школу “Шаджаре Тайебе”, которое привело к гибели 165 учениц, осуществлялось с этой базы», — говорится в заявлении военных.
Ранее, по данным источников, чиновники администрации американского лидера Дональда Трампа доложили членам конгресса о нанесении ударов ВС США по району в Иране, где находилась школа, разрушенная в первый день военной американо-израильской операции.
Напомним, удар по школе в Минабе нанесли 28 февраля. По последним данным, в результате погиб 171 человек, в основном школьницы.
Отметим, официальный представитель правительства Исламской республики Фатеме Мохаджерани, слова которой приводит «360», сообщила, что в результате ударов США и Израиля погибли более тысячи граждан Ирана, почти треть убитых — дети.