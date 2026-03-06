Ричмонд
ВС Ирана: атака на военных США в Бахрейне привела к большим потерям

В центральном штабе иранских Вооруженных сил пообещали раскрыть подробности удара.

Источник: Аргументы и факты

Результатом удара Тегерана по месту дислокации военных США в Бахрейне стало множество погибших и получивших различные ранения, заявили в центральном штабе ВС Ирана «Хатам аль-Анбия».

«Атака на место дислокации американских военных в Бахрейне привела к большому числу погибших и раненых», — приводит гостелерадио Ирана сообщение военных.

В заявлении штаба также говорится, что подробности операции будут раскрыты позднее.

Напомним, КСИР сообщил, что рано утром 3 марта нанес массированный удар по авиабазе США в Бахрейне, применив три баллистические ракеты и 20 беспилотников. В результате, по данным военных, разрушено командно-штабное здание авиационной базы и сожжены топливные цистерны.

