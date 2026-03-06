Водолазы в Волжском третий день разыскивают пропавшего мужчину

В городе-спутнике водолазы «Службы спасения Волгограда» третьи сутки прочесывают дно Волги в той части акватории, которая прилегает к садовому товариществу «Химик».
Масштабную операцию специалисты развернули в ходе поисков 30-летнего мужчины — по некоторым данным он пропал именно в этом месте. Информация о его исчезновении к спасателям поступила от правоохранителей, к которым его близкие обратились 3 марта.
По данным спасателей, улучшение погоды играет им на руку, но обнаружить пропавшего пока не удалось.
Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что задержан мужчина, которого подозревают в похищении человека.