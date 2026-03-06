Задержанные в Венгрии украинские инкассаторы освобождены и вернулись на Украину

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Семь задержанных в Венгрии украинских инкассаторов освобождены, пересекли украинскую границу и получили консульскую помощь. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
«Уже доложил Владимиру Зеленскому о том, что нам удалось добиться освобождения семи граждан Украины, которые содержались в Будапеште. В настоящее время они уже находятся в безопасности и пересекли украинскую границу. Наши консулы оказали им необходимую помощь», — приводит слова Сибиги МИД Украины в Telegram-канале.