Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задержанные в Венгрии украинские инкассаторы освобождены и вернулись на Украину

Они получили консульскую помощь, отметил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Источник: Reuters

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Семь задержанных в Венгрии украинских инкассаторов освобождены, пересекли украинскую границу и получили консульскую помощь. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Уже доложил Владимиру Зеленскому о том, что нам удалось добиться освобождения семи граждан Украины, которые содержались в Будапеште. В настоящее время они уже находятся в безопасности и пересекли украинскую границу. Наши консулы оказали им необходимую помощь», — приводит слова Сибиги МИД Украины в Telegram-канале.