Задержанные в Венгрии украинские инкассаторы освобождены и вернулись на Украину

«Уже доложил Владимиру Зеленскому о том, что нам удалось добиться освобождения семи граждан Украины, которые содержались в Будапеште. В настоящее время они уже находятся в безопасности и пересекли украинскую границу. Наши консулы оказали им необходимую помощь», — приводит слова Сибиги МИД Украины в Telegram-канале.