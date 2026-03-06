В феврале 16 волгоградцев из пропавших найдены живыми

В течение последнего зимнего месяца к волонтерам отряда «Лиза Алерт» поступило 23 заявки на поиск пропавших людей, подсчитали в отряде.
Из них в тот же месяц удалось разыскать живыми 16 человек. Еще в одном случае поиски закончились трагическими известиями. Кроме того, волонтерам удалось разыскать родственников троих человек по заявкам. Поиски еще двух человек продолжаются — члены отряда проверяют поступающие свидетельства от очевидцев, распространяют ориентировки и информацию о поисках.
Ранее стало известно, что в акватории Волги недалеко от Волжского третьи сутки водолазы третьи сутки ищут пропавшего молодого мужчину.