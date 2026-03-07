В Иркутской области неизвестный ограбил офис МФО

Инцидент произошел утром в одном из отделений МФО. Злоумышленник зашел в помещение, подошел к рабочему месту сотрудницы, схватил ее за руки, отобрал ключи, открыл сейф и забрал деньги. Менеджер выбежала за ним на улицу, пытаясь задержать, но грабитель разбил окно и скрылся до приезда частной охраны.