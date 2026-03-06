Над Воронежской областью опасность атаки дронов ВСУ объявили 6 марта вечером

В 21:50 6 марта в Воронежской области объявили режим атаки БпЛА. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев.
— Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове, — заверил глава региона.
Чиновник призвал следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России.
А в 22:01 в Россошанском районе объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БпЛА.
Напомним, что в ночь с 5 на 6 марта над нашим регионом сбили семь беспилотников. Воздушные цели уничтожили средствами ПВО над четырьмя районами и одним из городов региона. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Тревожные сирены звучали в Воронеже, Нововоронеже, Острогожском, Россошанском и Лискинском районах.