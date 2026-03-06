Тело в заброшенном доме: дети ушли гулять и не вернулись в Нижнем Новгороде

Позже в областной детской больнице в Нижнем Новгороде, на сотрудников которой ссылается ТАСС, сообщили, что врачи обследовали двух детей. Выяснилось, что один ребенок в госпитализации не нуждается, его забрали родители, а второй остается в приемной больнице, хотя повреждений на его теле не обнаружили. Он ждет, пока за ним приедут родственники, после чего будет принято решение о госпитализации подростка под наблюдение «для исключения синдрома длительного сдавления».