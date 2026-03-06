Тело в заброшенном доме: дети ушли гулять и не вернулись в Нижнем Новгороде

В Сормовском районе в Нижнем Новгороде на компанию подростков, которые забрались в заброшенное здание, упала крыша. В результате один мальчик погиб, еще двое оказались в больнице с травмами.
Что произошло в заброшенном здании на улице Станционной.
По версии следствия, 6 марта подростки забрались в заброшенное здание на улице Станционной, в этот момент на них обрушилась крыша. Один несовершеннолетний погиб на месте происшествия. Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале рассказал, что погибшему было 13 лет. Он выразил соболезнования родителям ребенка.
В администрации Нижнего Новгорода сообщили, что здание на улице Станционной, в котором обрушилась кровля, по предварительной информации, готовилось к сносу. По их данным, строение уже не эксплуатировалось, бывший собственник вывез все имущество, демонтировал окна. Отмечается, что территория, на которой находится здание, ограждена забором.
По данным нижегородских СМИ, под тяжестью снега обвалился пристрой к заброшенному дому на улице Станционная. Они сообщили, что под землей в этом месте планируют построить новую станцию метро.
Что известно о состоянии пострадавших детей.
Шалабаев рассказал, что двое друзей погибшего, которые оказались на месте обрушения, находятся в больнице, их обследуют. По предварительным данным, обошлось без серьезных последствий.
Позже в областной детской больнице в Нижнем Новгороде, на сотрудников которой ссылается ТАСС, сообщили, что врачи обследовали двух детей. Выяснилось, что один ребенок в госпитализации не нуждается, его забрали родители, а второй остается в приемной больнице, хотя повреждений на его теле не обнаружили. Он ждет, пока за ним приедут родственники, после чего будет принято решение о госпитализации подростка под наблюдение «для исключения синдрома длительного сдавления».
Следователи и прокуратура работают на месте обрушения крыши.
Следствие по факту гибели подростка возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального СК России, они допрашивают свидетелей и назначают экспертизы. После изучения всех обстоятельств им предстоит дать правовую оценку мерам по консервации заброшенного здания и ограничения к нему доступа посторонних.
Следователи также опубликовали оперативное видео с места происшествия. На кадрах сотрудники ведомства осматривают место происшествия и натягивают оградительные ленты.
Кроме того, проверку по факту трагедии организовала прокуратура Нижегородской области. Сотрудники ведомства оценят исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений детей, а также требований закона при консервации неэксплуатируемых объектов.
Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал, что на месте случившегося работают районные власти, аварийно-спасательные отряды и правоохранители.
«Пояснить требуется многое, а самое главное — как на этой территории оказались дети», — подчеркнул он.