Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший продюсер Газманова Филипп Росса арестован по делу о мошенничестве

Экс-продюсер Газманова Филипп Росса заключен под стражу до 5 мая по делу о мошенничестве и нарушении авторских прав.

Источник: Комсомольская правда

Бывший продюсер народного артиста России Олега Газманова Филипп Росса арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что Басманный районный суд Москвы избрал Россе меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 мая 2026 года. Экс-продюсер был задержан в минувший четверг, 5 марта.

Росса обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и нарушении авторских прав. По данным статьям предусматривается наказание до 10 лет лишения свободы и два года соответственно.

Ранее KP.RU сообщал, что Тверской суд Москвы арестовал основателя и главного редактора информационного портала Readovka Алексея Костылева. Он был помещен в СИЗО до 25 апреля.