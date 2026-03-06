Бывший продюсер Газманова Филипп Росса арестован по делу о мошенничестве

Бывший продюсер народного артиста России Олега Газманова Филипп Росса арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что Басманный районный суд Москвы избрал Россе меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 мая 2026 года. Экс-продюсер был задержан в минувший четверг, 5 марта.
Росса обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и нарушении авторских прав. По данным статьям предусматривается наказание до 10 лет лишения свободы и два года соответственно.
Ранее KP.RU сообщал, что Тверской суд Москвы арестовал основателя и главного редактора информационного портала Readovka Алексея Костылева. Он был помещен в СИЗО до 25 апреля.