Иран заявил о пуске ракеты в сторону авианосца США «Авраам Линкольн»

Иранские вооруженные силы запустили ракету класса «земля — море» в сторону американского авианосца «Авраам Линкольн», пишет Fars со ссылкой на ВС Ирана.
«Ракетная система ВМС армии запустила ракету класса “земля-море” в сторону американского авианосца “Авраам Линкольн”», — говорится в заявлении, которое приводит агентство.
Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что при очередном этапе атак на Израиль Иран использовал сверхтяжелую баллистическую ракету «Хорремшехр-4».
