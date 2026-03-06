Ричмонд
Иран заявил о пуске ракеты в сторону авианосца США «Авраам Линкольн»

Иранские военные сообщили, что использовали ракету класса «земля-море».

Источник: Аргументы и факты

Иранские вооруженные силы запустили ракету класса «земля — море» в сторону американского авианосца «Авраам Линкольн», пишет Fars со ссылкой на ВС Ирана.

«Ракетная система ВМС армии запустила ракету класса “земля-море” в сторону американского авианосца “Авраам Линкольн”», — говорится в заявлении, которое приводит агентство.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что при очередном этапе атак на Израиль Иран использовал сверхтяжелую баллистическую ракету «Хорремшехр-4».

