Продюсера Газманова арестовали по делу о мошенничестве

Саркисян знает Газманова с 2016 года. Именно в это время они познакомились через пасынка артиста Филиппа. Через несколько лет Саркисян попросил у знаменитости деньги в долг. Газманов согласился и предоставил ему заем в виде всех своих накоплений, отложенных на пенсию. В результате Саркисян деньги не вернул, а певец обратился в Следственный комитет. Как развивалось это дело — в материале «Вечерней Москвы».