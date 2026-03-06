Продюсера Газманова арестовали по делу о мошенничестве

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО продюсера народного артиста России Олега Газманова в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере и нарушении авторских прав. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщило ТАСС, ссылаясь на судебные документы.
— Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Росса Ф. М., — сказано в материалах.
Ему вменяется в вину совершение преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК России «Мошенничество» и статьи 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав», говорится в статье.
24 сентября 2025 года сообщалось, что потерпевшими по делу о мошенничестве в отношении Олега Газманова, помимо самого певца, проходят его супруга, сын и предпринимательница Марина Лебедева. Суд оставил обвиняемого Геворка Саркисяна под стражей.
Саркисян знает Газманова с 2016 года. Именно в это время они познакомились через пасынка артиста Филиппа. Через несколько лет Саркисян попросил у знаменитости деньги в долг. Газманов согласился и предоставил ему заем в виде всех своих накоплений, отложенных на пенсию. В результате Саркисян деньги не вернул, а певец обратился в Следственный комитет. Как развивалось это дело — в материале «Вечерней Москвы».