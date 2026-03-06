Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Липецкой области объявили воздушную опасность

Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Воздушная опасность объявлена на территории Липецкой области. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

«Объявлен желтый уровень “Воздушная опасность” по Липецкой области», — говорится в сообщении.