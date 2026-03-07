В Уссурийске арестовали членов ОПГ за организацию подпольных казино

По версии следствия, с мая 2025 по март 2026 года обвиняемые оборудовали три игровых зала в нежилых помещениях города — на Новоникольском шоссе, а также на улицах Советской и Ленина, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Суд, согласившись с доводами надзорного ведомства, отправил двух организаторов и двух рядовых участников группы под стражу на два месяца.
Нелегальный бизнес пресекли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Уссурийску совместно с коллегами из УФСБ по Приморскому краю.
Ход расследования уголовного дела по статье о незаконной организации азартных игр, совершенной организованной группой, поставлен прокуратурой на контроль.