В Уссурийске арестовали членов ОПГ за организацию подпольных казино

Прокуратура Приморья добилась ареста четырех участников организованной группы, подозреваемых в проведении незаконных азартных игр в Уссурийске.

Источник: ДЕЙТА

По версии следствия, с мая 2025 по март 2026 года обвиняемые оборудовали три игровых зала в нежилых помещениях города — на Новоникольском шоссе, а также на улицах Советской и Ленина, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Суд, согласившись с доводами надзорного ведомства, отправил двух организаторов и двух рядовых участников группы под стражу на два месяца.

Нелегальный бизнес пресекли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Уссурийску совместно с коллегами из УФСБ по Приморскому краю.

Ход расследования уголовного дела по статье о незаконной организации азартных игр, совершенной организованной группой, поставлен прокуратурой на контроль.