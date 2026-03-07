В Дагестане спасли 20 человек при пожаре в жилом доме

Ранее сообщалось о возгорании в школе в Тюмени. Инцидент произошёл в кабинете труда на первом этаже. По предварительным данным, загорелся принтер. В результате пострадал один человек — учитель труда. Всех детей оперативно вывели из здания. После ликвидации пожара педагога доставили в больницу. Точное состояние пострадавшего неизвестно.